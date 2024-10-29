Дуже сильна міграція. Демограф розповів, чи вимирають села в Україні
Україна фактично стала "міською" у 1964-65 роках, коли чисельність міського населення перевищила 50%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.
Чи дійсно села в Україні вимирають
За словами експерта, села в Україні "чисельно скорочуються".
"Наша країна фактично стала "міською" у 1964-65 роках: саме тоді чисельність міського населення перевищила 50%. Урбанізація - загальносвітовий процес. Міста "висмоктують" людей із сіл", - розповів він.
Це пояснюється, серед іншого тим, що в сільськогосподарській праці така кількість людей, як раніше, вже не потрібна.
"Плюс - там завжди є проблема соціальної інфраструктури, проблеми зі здобуттям вищої освіти. Люди переїжджають і залишаються у містах", - додав Гладун.
Крім того, існують "дуже сильні міграційні чинники".
"Міграційно активні групи населення - це молодь до 30-35 років. Відповідно в селах живе більше старшого населення. А там, де більше старшого населення, там вища смертність. Тому скоріше варто говорити, що відбувається знелюднення сіл, аніж вимирання", - пояснив науковець.
Він додав, що у деяких областях (особливо у Чернігівській і Сумській) ці проблеми були дуже актуальними ще до початку війни.
"З іншого боку, зараз є тенденція будувати котеджні містечка в регіонах. Це може частково збільшити населення у селах. Але порахувати їх як сільське населення можна, якщо вони матимуть там реєстрацію", - розповів спеціаліст.
Він зауважив, що в Україні кількість людей, зайнятих у сільському господарстві, потроху меншає. Тоді як у Польщі, наприклад, основа сільського господарства - фермерство.
"Це закріплює людей у сільській місцевості. Їм давали землю і там вони працювали. У нас більше впливу мають агропромислові комплекси, які автоматизують виробничі процеси, купують сучасне обладнання і тим самим задіюють менше людей. Фактично їм треба більше площі та менше людей. Це теж впливає на кількість людей в селах", - пояснив експерт.
Насамкінець Гладун зауважив: для того, щоб визначитись, що робити з прикордонними землями після закінчення війни - потрібна державна стратегія.
"Чи можна буде там взагалі жити? Чи можна буде щось на тих землях вирощувати? Постане також багато інших подібних питань. Ми зараз не знаємо, в якому стані будемо ми, як країна. В якому стані буде Росія", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше в ООН оприлюднили дані, згідно з якими в Україні через війну населення скоротилось на 10 млн людей.
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