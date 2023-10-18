"Дуже неприємно це бачити": прем'єр Естонії про зустріч Орбана з Путіним

Вона зазначила, що фотографії прем'єр-міністра Угорщини, який тисне руку російському диктатору Володимиру Путіну, були дуже неприємними.

Також вона додала, що вони кидали виклик логіці з огляду на минулу історію відносин Будапешта з Москвою.

"Угорщина розвиває тісніші зв'язки з Росією, ніж інші держави Європейського союзу, і її розглядають як ключового потенційного супротивника рішення, яке мають ухвалити в грудні, щодо того, чи розпочинати переговори про вступ до ЄС з Україною, що потребуватиме одностайної підтримки 27 членів блоку", - йдеться в матеріалі.

"Як можна потиснути руку злочинцеві, який вів агресивну війну, особливо вихідцю з країни з такою історією як Угорщина?", - сказала Каллас.

Йдеться про угорське повстання 1956 року, яке було придушене радянськими танками і військами. У боях загинуло щонайменше 2600 угорців і 600 радянських солдатів.

Зустріч Орбана і Путіна

Учора Орбан провів зустріч із Путіним. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що намагається "врятувати все, що можна" з двосторонніх контактів, і зацікавлена у продовженні економічної співпраці, "поки що це можливо".

Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де Путін зупинився перед початком міжнародного форуму з китайської ініціативи "Пояс і шлях".