Дуже хороша новина для Гарріс: як ціни на бензин можуть визначити результат виборів у США

Нижчі ціни на бензин, здебільшого через слабкий попит на паливо і падіння цін на нафту, стали полегшенням для споживачів, які боролися з рекордно високими витратами на паливо, які спонукали інфляцію. Нижчі ціни також могли б допомогти віце-президенту Камалі Гарріс та іншим демократам відобразити різку критику республіканців щодо цін на заправках.

За даними асоціації автомобілістів AAA, станом на 11 вересня середня ціна на звичайний бензин по країні склала 3,25 долара за галон, що на 19 центів менше, ніж місяць тому, і на 58 центів менше, ніж рік тому.

Середній показник має опуститися нижче 3 доларів за галон до кінця жовтня, якщо не раніше, оскільки літній сезон водіння закінчиться, а роздрібні торговці почнуть продавати дешевше зимове паливо найближчими тижнями, сказав Патрік Де Хаан, аналітик GasBuddy.com. У Північній Кароліні, яка вважається штатом, що вагається на президентських виборах 5 листопада, ціни на заправках вже впали нижче 3 доларів (1,26 доларів за літр).

"Американці напевно запам'ятають ціну, яку вони бачать, під'їжджаючи до виборчих дільниць, тож це безперечно хороша новина для Гарріс у її передвиборчій кампанії проти республіканця Дональда Трампа", - сказав Де Хаан.

Залежність рейтингу від цін на бензин

Дослідження Wells Fargo Investment Institute, серед інших, показують, що рейтинги схвалення президента США обернено пропорційні цінам на бензин. Тому падіння цін має підняти демократів у цьому виборчому циклі, сказав Джон ЛаФорж, голова стратегії реальних активів у інвестиційній консалтинговій фірмі.

Президенти насправді не мають прямого впливу на ціни на бензин, що рухаються на основі глобальних засад попиту та пропозиції. Ціни різко впали цього року, тому що попит виявився слабшим, ніж очікувалося, особливо в США та Китаї. Нафта марки Brent впала з більш ніж 90 доларів за барель у квітні до майже трирічного мінімуму $70 у вівторок.

Непередбаченою обставиною став ураган "Франсин", який у середу обрушився на шельфові нафтові родовища США, через що ціни на сиру нафту в США піднялися більш ніж на 2 долари за барель через побоювання тривалої зупинки видобутку.

У 2022 році ціни на нафту досягли рекордного максимуму, перевищивши 5 доларів за галон, в основному через шоки пропозиції після вторгнення Росії в Україну в той час, коли світовий попит на паливо різко зріс через пом'якшення карантинних заходів, введених через COVID.

За словами Брайана Кессенса, старшого портфельного менеджера інвестиційної компанії Tortoise, цього року пропозиція була стабільнішою, що сприяло зниженню цін на нафтопродукти, оскільки нафтопереробні заводи працювали за підвищеними ставками.

Очікується, що попит на бензин у США цього року складе в середньому 8,92 млн. барелів на день, що приблизно на 20 тисяч барелів на день менше, ніж минулого року. Раніше воно очікувало, що попит у 2024 році буде відповідати минулорічному.

Проте цей рівень становить 9% світового попиту на нафту і робить США найбільшим споживачем палива у світі. Це надає цифрі долара за галон додаткову видимість в карті оцінки будь-якого уряду.

Посилення Гарріс

Республіканці неодноразово звинувачували політику президента Джо Байдена у різкому зростанні цін на бензин та інфляції під час його правління, проте Де Хаан заявив, що ці нападки втрачають свою гостроту через швидке зниження цін на бензин.

Споживчі ціни зросли на 2,5% за 12 місяців до серпня, що є найповільнішим зростанням у річному обчисленні з лютого 2021 року, показали дані Міністерства праці. Дані показали, що ціни на бензин упали на 10% у порівнянні з минулим роком, що є найбільшим річним падінням із липня 2023 року. Ціни на бензин, що вимірюються індексом споживчих цін, не зростали з квітня.

За словами Тома Клози, керівника відділу енергетичного аналізу компанії Oil Price International Service, вплив низьких цін на бензин, швидше за все, буде найбільш відчутним у штатах, що вагаються, які в кінцевому підсумку визначать результат виборів.

За даними асоціації автомобілістів AAA, середня ціна в Північній Кароліні впала до 2,983 доларів за галон, а у Вісконсіні - до 3,043 доларів.

За словами представника ААА Ендрю Гросса, ціни на дизельне паливо, менш помітний, але, можливо, більш важливий показник економічного стану країни, також рухаються схожою траєкторією через слабкий попит і високу пропозицію.

Дизельне паливо в першу чергу використовується у виробництві та транспортуванні товарів, проте вищі витрати на нього, що перекладаються на споживачів, можуть призвести до зростання цін на все: від яєць до телевізорів.

За даними EIA, до 9 вересня середні ціни на дизельне паливо країною знизилися до 3,56 долара за галон, що на 32 центи менше, ніж на початку року, і є найнижчим показником з жовтня 2021 року.

"Хто б не був наступним президентом, він безперечно виграє від зниження цін на паливо та серйозної дефляції", - сказав Клоза.