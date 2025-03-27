Дуже часто цитує кремлівські наративи: Зеленський про спецпосланця Трампа Віткоффа

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - сказав президент в інтерв'ю Eurovision News.

Зеленський зазначив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом не одного разу, і вони на рівні розвідок обмінювалися реальною інформацією, оскільки заяви Віткоффа "нам дуже заважають".

"Тому що ми боремося з (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) і дуже не хочемо, щоб у нього було багато помічників", - пояснив глава держави.

Президент наголосив, що якщо США вирішили бути посередині, то це має бути саме так, але не ближче до Кремля.

"Я завжди казав Трампу, ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині - це посередині, а не ближче до Кремля", - резюмував Зеленський.