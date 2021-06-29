В Dutyfreeunite опровергли причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину

"Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако, распространённая изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей", - заявили в компании.

В Dutyfreeunite также отмечают, что изложенные в статье утверждения о якобы причастности их юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, - неправдивы.

"Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в Dutyfreeunite, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали", - сказано в заявлении.

Отмечается, что материал "носит манипуляторный характер", и "не исключено, что с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".

"Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы Dutyfreeunite в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли", - завили в компаниях.

В Dutyfreeunite предположили, что первопричиной попыток дискредитации Слюсарева и компаний могла стать его общественная деятельность.

В компании также заверили, что являются добросовестными плательщиками налогов (в период с 2010 по 2020 г. Dutyfreeunite заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн) и всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в соответствии с действующим украинским законодательством.

Также сообщается, что компании готовят обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигаретах с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.

"Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнёром и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространённой против нас клеветы в судебном порядке", - резюмируется в заявлении.