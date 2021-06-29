В Dutyfreeunite опровергли причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину

Группа компаний Dutyfreeunite, состоящая из ООО "Тревел Ритейл Украина", ООО "Дьюти-Фри Одесса" и ООО "Скай шоп" опровергла какую-либо причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину.
Об этом сказано в заявлении холдинга, передает пресс-служба.
"Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако, распространённая изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей", - заявили в компании.
В Dutyfreeunite также отмечают, что изложенные в статье утверждения о якобы причастности их юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, - неправдивы.
"Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в Dutyfreeunite, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали", - сказано в заявлении.
Отмечается, что материал "носит манипуляторный характер", и "не исключено, что с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".
"Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы Dutyfreeunite в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли", - завили в компаниях.
В Dutyfreeunite предположили, что первопричиной попыток дискредитации Слюсарева и компаний могла стать его общественная деятельность.
В компании также заверили, что являются добросовестными плательщиками налогов (в период с 2010 по 2020 г. Dutyfreeunite заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн) и всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в соответствии с действующим украинским законодательством.
Также сообщается, что компании готовят обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигаретах с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.
"Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнёром и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространённой против нас клеветы в судебном порядке", - резюмируется в заявлении.
Напомним, Dutyfreeunite входит в Европейскую бизнес ассоциацию и является постоянным участником крупнейшего мирового комьюнити дьюти-фри и тревел-ритейл бизнеса в мире - TFWA World Exhibition & Conference.