UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Duracell оголосив, що йде із РФ, - росЗМІ

Фото: Duracell йде з ринку Росії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Один з найбільших виробників батарейок Duracell заявив про свій вихід з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський Telegram-канал Mash.

Там повідомили, що виробник йде з країни через повне припинення постачання продукції із заводу в Бельгії.

"У компанії нам підтвердили: фатальне рішення піти ухвалили акціонери. Розпорядилися розірвати всі чинні контракти в односторонньому порядку, розпродати запаси, розрахуватися з персоналом, розіслати партнерам сумні листи з жалем і подяками за можливість заробляти гроші в Росії", - написали в каналі.

Нагадаємо, що Росія готується стягувати одноразовий податок з компаній, які хочуть піти з їхнього ринку.

А в січні 2023 року реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація