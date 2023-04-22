Duracell оголосив, що йде із РФ, - росЗМІ

Один з найбільших виробників батарейок Duracell заявив про свій вихід з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський Telegram-канал Mash .

"У компанії нам підтвердили: фатальне рішення піти ухвалили акціонери. Розпорядилися розірвати всі чинні контракти в односторонньому порядку, розпродати запаси, розрахуватися з персоналом, розіслати партнерам сумні листи з жалем і подяками за можливість заробляти гроші в Росії", - написали в каналі.

Там повідомили, що виробник йде з країни через повне припинення постачання продукції із заводу в Бельгії.

Нагадаємо, що Росія готується стягувати одноразовий податок з компаній, які хочуть піти з їхнього ринку.

А в січні 2023 року реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc.

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