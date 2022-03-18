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Дунайская комиссия остановила полномочия России в организации

Фото: Дунайская комиссия прекратила полномочия России в организации (dyvys.info)
Автор: Артем Горовенко

На внеочередном заседании Дунайской комиссии было принято решение о приостановлении полномочий России в организации и отстранении представителей страны от всех дальнейших заседаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры в Telegram-канале.

"17 марта Дунайская комиссия на внеочередной сессии приняла постановление в связи с военной агрессией российской федерации против Украины с нарушением основных принципов Белградской Конвенции", - говорится в сообщении.

Так, комиссией было осуждено нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также суверенных прав Украины. Кроме того, Россия признана виновной в нанесении ущерба вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей.

"Соответствующее решение Дунайской комиссии является результатом совместной работы специалистов Министерства иностранных дел Украины, Министерства инфраструктуры Украины и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - отмечают в министерстве.

Решение комиссии предусматривает приостановку полномочий любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей и отстранение их от работы всех заседаний комиссии и ее органов.

Также граждане России будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии.

Решено, что ограничения будут действовать до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее законных границ.

Отдельно комиссией направлено обращение в Комитет по пересмотру Белградской Конвенции для решения, может ли Россия, как непридунайское государство, быть и дальше стороной Конвенции. Вопрос присутствия России в Дунайской комиссии открыт еще с 90-х годов, ведь Россия является непридунайским государством и получила право участия только как преемница Советского союза.

"В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и решению Главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов", - отметили в Мининфраструктуры.

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