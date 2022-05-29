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Под дулами автоматов. Под Херсоном оккупанты "готовятся" к туристическому сезону

Фото: Геническ Херсонской области (azov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты пытаются начать туристический сезон. Для большей убедительности используют автоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Белый Лебедь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке", - рассказала она.

По ее словам, оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

При этом, как говорит Денисова, сами оккупанты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Напомним, Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины.

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Херсонская область