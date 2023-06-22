ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дует зірок збірної України опинився в списку "втікачів" Мінмолодьспорту

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 червня 2023 13:30
Дует зірок збірної України опинився в списку "втікачів" Мінмолодьспорту Фото: Михайло Мудрик у лавах збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство молоді та спорту України оновило перелік українських спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону. До списку потрапили 227 атлетів, зокрема і футболісти Ілля Забарний та Михайло Мудрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Обидва представники першої команди "синьо-жовтих" не потрапили в оригінальний список міністерства. Його оприлюднили наприкінці травня.

Забарний та Мудрик нібито виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не поверталися. Перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань. Вони поїхали на зимові збори з "Динамо" та "Шахтарем" відповідно, але перейшли до англійської Прем'єр-ліги.

Водночас Забарний був удома перед червневими матчами збірної. Натомість Мудрик після виступів у національній команді поїхав захищати честь батьківщини на Євро-2023 серед 21-річних.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

Нагадаємо, напередодні оцінили шанси українських суперзірок на здобуття нагород на Європейських іграх-2023.

До слова, раніше міністр спорту Гутцайт озвучив кількість спортсменів, які поїхали з України через війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Міністерство молоді та спорту
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку