Дует зірок збірної України опинився в списку "втікачів" Мінмолодьспорту
Міністерство молоді та спорту України оновило перелік українських спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону. До списку потрапили 227 атлетів, зокрема і футболісти Ілля Забарний та Михайло Мудрик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.
Обидва представники першої команди "синьо-жовтих" не потрапили в оригінальний список міністерства. Його оприлюднили наприкінці травня.
Забарний та Мудрик нібито виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не поверталися. Перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань. Вони поїхали на зимові збори з "Динамо" та "Шахтарем" відповідно, але перейшли до англійської Прем'єр-ліги.
Водночас Забарний був удома перед червневими матчами збірної. Натомість Мудрик після виступів у національній команді поїхав захищати честь батьківщини на Євро-2023 серед 21-річних.
Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.
Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.
Нагадаємо, напередодні оцінили шанси українських суперзірок на здобуття нагород на Європейських іграх-2023.
До слова, раніше міністр спорту Гутцайт озвучив кількість спортсменів, які поїхали з України через війну.
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