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Дует сенсаційного лідера УПЛ підкорив мережу хіп-хоп композицією: відео

Кривий Ріг, Четвер 01 лютого 2024 13:49
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Дует сенсаційного лідера УПЛ підкорив мережу хіп-хоп композицією: відео Фото: Андрій Понєдєльнік (праворуч на передньому плані) написав текст пісні (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" презентував новий трек патріотичної спрямованості від оборонця команди Андрія Понєдєльніка та півзахисника Дмитра Хомченовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

Криворіжці випустили третю спільну пісню. Нова композиція отримала назву "Бачу дим", а до створення треку приєднався працівник медіа-відділу лідера Прем'єр-ліги Роман Васильковський.

Хомченовський під іменем DJ TADESKO став автором біту пісні, а Понєдєльнік, якого називають LUNES написав текст композиції. Трек присвячений боротьбі українців проти російських окупантів, підтримці України та її народу. Режисером кліпу "Бачу дим" став віце-президент клубу Артем Гагарін.

"У пісні йдеться про те, що як би там не було, ми все одно рано чи пізно повернемось до своїх домівок, своєї рідної землі. Перемога буде за нами, адже за нами правда", – розповів Понєдєльнік, який раніше разом із Хомченовським випустив композиції "Доля" і "Називайте нас Бандерами".

"Кривбас" у сезоні 2023/24

Команда під керівництвом Юрія Вернидуба пішла на зимову паузу лідером першості. Криворіжці набрали 34 очки та за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1".

"Кривбас" здобув 10 перемог, 4 поєдинки звів унічию і зазнав трьох поразок (різниця м'ячів – 31:17). Найкращим бомбардиром команди в першій частині сезону став Олег Кожушко (7 м'ячів), а асистентом – Тимур Стецьков (5 результативних передач).

Понєдєльнік і Хомченовський входять до основної обойми команди Вернидуба. Перший зіграв усі 17 матчів УПЛ (2 голи). Натомість другий провів 10 поєдинків (1 м'яч, 2 асисти).

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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