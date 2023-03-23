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Дует "Портленда" організував ефектний аллей-уп: момент дня в НБА

Фото: Лаурі Маркканен проти Шейдона Шарпа (dailyrecordnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися відразу двоє виконавців "Портленд Трейл Блейзерс" – атакувальний оборонець Шейдон Шарп і важкий форвард Трендон Вотфорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дует запам'ятався атакувальним випадом у другій чверті протистояння з "Ютою". Форвард протягнув м'яч через увесь майданчик і з лінії штрафних кидків елегантно вивів оборонця на кільце. Шарп же в польоті однією рукою вгатив "апельсин" згори.

Завдяки старанням зірок "Трейл Блейзерс" здобули виїзну перемогу (127:115). Щоправда, обидві команди залишилися сусідами в турнірній таблиці Західної конфереції, посідаючи 12-те та 13-те місце відповідно. Ні "Портленд", ні "Юта" в плей-офф не проходять.

Сам Шарп провів у грі майже 40 хвилин. За цей час він встиг набрати 24 очки, зробив 9 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Юти" Лаурі Маркканен (40 пунктів, 12 підбирань).

Хто такий Шейдон Шарп

Уродженець канадської провінції Онтаріо, вихованець Християнської школи міста мрії у Глендейлі (штат Арізона). Обраний "Портлендом" під 7-м номером драфту НБА торік, не зігравши жодної хвилини за "Кентуккі Вайлдкетс" у NCAA.

1 липня підписав контракт новачка з "Трейл Блейзерс". За тиждень дебютував у Літній лізі, але через травму плеча пропустив решту передсезонної підготовки. У матчі асоціації вперше з'явився на паркеті 4 жовтня.

Поєдинок проти "Юти" – наразі найрезультативніший у кар'єрі Шарпа. У 2019 році він завоював "срібло" на FIBA Americas U-16 у складі збірної Канади.

До слова, напередодні оборонець "Клівленда" Мітчелл очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Брукліна".

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НБАБаскетбол