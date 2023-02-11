Дует оборонців "Маямі" організував переможний аллей-уп: момент дня в НБА

Флоридці на останніх секундах протистояння з "Г'юстоном" провели результативний випад. Головними героями "Гіт" стали Вінсент і Батлер. Перший від бокової лінії елегантно накинув м'яч на щит, а другий класно закинув згори.

Відігратися "Рокетс" уже не мали змоги, тож "Маямі" відсвяткував домашню перемогу (97:95). Цей успіх дозволив флоридцям закріпитися на 6-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Г'юстон" – безнадійний аутсайдер на Заході.

Сам Батлер провів на паркеті 28 хвилин. За цей час він встиг набрати 16 очок, оформив 5 підбирань і зробив 4 передачі. Найрезультативнішим у матчі став інший оборонець "Маямі" – Тайлер Хірро (31 пункт).

Хто такий Джиммі Батлер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.

У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20. Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон-2016 у складі збірної США.

Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у галузі комунікацій. Любить кантрі та футбол, а після завершення кар'єри планує займатися кав'ярним бізнесом.