Дует Костюк – Остапенко отримав перших суперниць на турнірі в Австралії

Українка Марта Костюк та Єлена Остапенко з Латвії, які вперше зіграють у парі, дізнались суперниць на старті турніру WTA 500 в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Новостворений українсько-латвійський дует отримав третій номер посіву. В 1/8 фіналу він зустрінеться з парою Тімеа Бабош (Угорщина) / Ніколь Меліхар (США).

Нагадаємо, що Остапенко протягом трьох останніх сезонів виступала в парі з іншою українкою – Людмилою Кіченок. Разом спортсменки стали одним з найсильніших тандемів у світі. Вони виграли п'ять турнірів WTA, серед яких US Open-2024 та WTA 1000 у Цинциннаті. Ще чотири рази виходили до фіналів найбільш рейтингових змагань. Двічі українсько-латвійський дует кваліфікувалася на Підсумковий турнір (у 2022 та 2024 роках).

Нещодавно тенісистки повідомили про припинення співпраці. Згодом стало відомо, що Остапенко в Брісбені гратиме в парі з Костюк.

Людмила Кіченок з новою партнеркою – Чжань Хаоцін з Тайваню у 1-му раунді зіграє проти австралійського тандему Талія Гібсон / Мая Джойнт. Кіченок та Чжань посіяні під першим номером.

Ще одна українка – Надія Кіченок разом з Сарою Соррібес Тормо з Іспанії на старті змагань вийде на корт проти "нейтральних" Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер.

Зазначимо, що Костюк у Брісбені виступить і в одиночному розряді. Також на турнірі зіграють Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Змагання стартують 29 грудня, а завершаться 5 січня. Цікаво, що минулого року парний жіночий турнір тут виграли Людмила Кіченок з Єленою Остапенко.