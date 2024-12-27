Дуэт Костюк - Остапенко получил первых соперниц на турнире в Австралии

Украинка Марта Костюк и Елена Остапенко из Латвии, которые впервые сыграют в паре, узнали соперниц на старте турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Новосозданный украинско-латвийский дуэт получил третий номер посева. В 1/8 финала он встретится с парой Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США).

Напомним, что Остапенко на протяжении трех последних сезонов выступала в паре с другой украинкой - Людмилой Киченок. Вместе спортсменки стали одним из сильнейших тандемов в мире. Они выиграли пять турниров WTA, среди которых US Open-2024 и WTA 1000 в Цинциннати. Еще четыре раза выходили в финалы самых рейтинговых соревнований. Дважды украинско-латвийский дуэт квалифицировался на Итоговый турнир (в 2022 и 2024 годах).

Недавно теннисистки сообщили о прекращении сотрудничества. Впоследствии стало известно, что Остапенко в Брисбене будет играть в паре с Костюк.

Людмила Киченок с новой партнершей - Чжань Хаоцин из Тайваня в 1-м раунде сыграет против австралийского тандема Талия Гибсон / Майя Джойнт. Киченок и Чжань посеяны под первым номером.

Еще одна украинка - Надежда Киченок вместе с Сарой Соррибес Тормо из Испании на старте соревнований выйдет на корт против "нейтральных" Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Отметим, что Костюк в Брисбене выступит и в одиночном разряде. Также на турнире сыграют Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Соревнования стартуют 29 декабря, а завершатся 5 января. Интересно, что в прошлом году парный женский турнир здесь выиграли Людмила Киченок с Еленой Остапенко.