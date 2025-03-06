Дуда пропонує направити в Україну миротворчі сили ООН

За словами Дуди, він уважно вивчає всі сигнали й слухає всі пропозиції щодо забезпечення в Україні сталого миру, але не поспішає з рішеннями. Зокрема, президент вважає, що питання відправки миротворчих сил в Україну потрібно детально обговорити.

"Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Це не абсолютна необхідність", - зазначив Дуда.

Він додав, що потрібно буде подивитися на ситуацію щодо лінії розмежування кордонів між Україною та РФ. Можливо, знадобляться певні миротворчі моніторингові сили, зокрема, сили Організації об'єднаних націй (ООН).

"Я не виключаю можливості, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що Росія погодиться і багато країн так вважають. Росія є членом ООН і, можливо, вона погодиться", - зазначив Дуда.

Безпека і порядок

Разом з тим Дуда зазначив, що Європа має захищати Україну, щоб забезпечити безпеку і порядок.

"Нам потрібно допомогти Україні відбудувати свою державу: розмінування, видалення нерозірваних боєприпасів. В цьому випадку мають допомогти поліцейські сили, європейські сили, що складаються з інженерів, які можуть побудувати мир і порядок", - резюмував президент Польщі.

США й Україна

Також Дуда згадав угоду про копалини між Україною та США. Президент Польщі заявив, що Україна стане стратегічним місцем для США з огляду на мінерали, тому Сполучені Штати захищатимуть свої виробничі потужності навіть без відправки миротворчого контингенту.

"Можливо, будуть побудовані певні виробничі потужності в Україні або переробний завод. Це стратегічні інтереси США, і я певний, що вони будуть захищати свої стратегічні інтереси. Вони не завжди повинні відправляти свої військові сили. Коли вони знають, що залучені їхні особисті інтереси, вони стоятимуть на своєму", - сказав Дуда.