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Дуда прилетів в Китай до Сі Цзіньпіна. Серед тем зустрічі буде Україна

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Китай у суботу, 22 червня. В ході візиту він планує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити війну РФ проти України і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не лише з Білоруссю, а й з Росією, і Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з президентом Сі Цзіньпіном", - говорив польський президент перед візитом.

Дуда також хоче обговорити з Сі Цзіньпіном поведінку Білорусі, зокрема її гібридні атаки проти Польщі за допомогою нелегальних мігрантів. Китай міг би постачати свої товари в Європу через Білорусь, але залізничний шлях через Польщу обмежений через прикордонні провокації Білорусі.

Нагадаємо, у травні триденний візит в Китай здійснив німецький канцлер Олаф Шольц. Візит німецького лідера був покликаний усунути розбіжності з різних питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії.

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Анджей ДудаПольщаКитайСі ЦзіньпінВійна Росії проти України