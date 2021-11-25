Дуда предложил Столтенбергу расширить военное присутствие НАТО на восточном фланге

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге. В частности, из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО и рассмотреть расширение там военного присутствия", - заявил Дуда.
Напомним, ранее американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.
Кроме того, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления.