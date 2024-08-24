Дуда пожартував, що проситиме Україну не добивати відступаючу армію РФ. Зеленський відповів
Під час візиту до Києва на честь Дня незалежності України, президент Польщі Анджей Дуда пожартував, що проситиме українського президента Володимира Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з української землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Дуда підкреслив, що коли хтось нападає на когось, то він буде побитий і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги - нерозумний.
"Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: "Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть". Я можу обіцяти це російським солдатам", - сказав Дуда.
Президент Зеленський відповів, що в момент цього дзвінка може бути "зайнято".
Що ще сказав Дуда про війну
Зазначимо, що під час виступу Анджей Дуда висловив сподівання, що війна Росії проти України незабаром закінчиться, і перемогу отримають "сили свободи".
"І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - сказав польский президент.
Крім того він нагадав, що Польща була першою у світі, хто офіційно визнав незалежність України у 1991 році.
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