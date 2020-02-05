Дуда подписал закон о судебной реформе

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Закон вводит дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, касающийся судебной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Закон вносит изменения в законы о системе общих судов и о Верховном суде и вводит, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, которые могут сделать невозможным или значительно затруднить функционирование правосудия.

Как сообщает портал Onet.pl, официальный представитель польского правительства Петр Мюллер назвал нововведение "элементом, стабилизирующим систему правосудия" и заявил, что рад такому решению президента.

Напомним, 20 декабря Сейм Польши принял поправки к законопроекту о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и вызвал акции протеста. Правки поддержали 233 депутата, 205 - проголосовали против, 10 воздержались.

Кроме того, Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

Судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши.