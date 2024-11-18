Дуда назвав вирішальний момент у російсько-українській війні

Дозвіл США Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії може стати вирішальним моментом у війні. Телефонні дзвінки Путіну - це помилка.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це рішення було дуже необхідним... Росія бачить, що Україна має сильну підтримку і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", - заявив Дуда журналістам.
Він також розкритикував Німеччину за її заяву про те, що вона не погоджуватиме свою політику з політикою США, і висловив несхвалення телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним.
"Німеччина, можливо, шукає можливості, як зазначає німецька преса, досягти якоїсь угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і знову мати можливість купувати енергоресурси у Росії", - сказав Дуда.
Він назвав це помилкою на міжнародному політичному фронті. "Росія жорстоко атакує Україну, а один із лідерів вільного світу, один із лідерів Заходу, велика європейська країна, найсильніша економіка Європи, веде переговори з агресором", - додав президент Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував Шольца, заявивши, що "ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками".
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії. Це являє собою суттєвий поворот у політиці Вашингтона в російсько-українській війні.