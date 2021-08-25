Дуда назвал "исторически сложными" отношения между Украиной и Польшей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Польский президент назвал "огромным" вред, который в прошлом его стране "принесли украинцы".

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать", - сказал Дуда.

В то же время, он не исключает того, что Украина также имеет различные претензии к Польше.

"Поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем и здесь стремиться к этому", - сказал президент.

Дуда добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня, и что будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".