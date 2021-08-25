ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дуда назвал "исторически сложными" отношения между Украиной и Польшей

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 11:26
Дуда назвал "исторически сложными" отношения между Украиной и Польшей Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: РБК-Украина

Президент Анджей Дуда заявил, что польско-украинские отношения исторически сложны. Он стремится "решить эту проблему".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Польский президент назвал "огромным" вред, который в прошлом его стране "принесли украинцы".

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать", - сказал Дуда.

В то же время, он не исключает того, что Украина также имеет различные претензии к Польше.

"Поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем и здесь стремиться к этому", - сказал президент.

Дуда добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня, и что будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий