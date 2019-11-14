Дуда назначил Моравецкого премьером Польши

Сегодня, 14 ноября, президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и поручил ему миссию формирования нового правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, официальная церемония состоялась в президентском дворце.

Президент подчеркнул, что парламентские выборы дали однозначные результаты. Он напомнил, что уже выбраны спикеры обеих палат парламента, и следующим этапом функционирования демократического государства является создание нового правительства.

"Я надеюсь на продолжение сотрудничества с премьером Матеуш Моравецьким, мы имеем общее видение развития Польши и приоритетов, которые должны быть реализованы", - добавил Дуда.

В свою очередь, Матеуш Моравецький выразил надежду, что "первые четыре года (его премьерства - ред.) были своего рода разбегом, следующие четыре года будут скачком развития".

Он поблагодарил президента Дуда за доверие и возможность продолжения миссии "улучшение стандарта жизни поляков".

Напомним, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий стал главой Сената - верхней палаты парламента Польши. За его кандидатуру свой голос отдал 51 сенатор.

Парламентские выборы прошли в Польше 13 октября. По результатам голосования, правящая с 2015 года национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила больше всего мандатов в Сейме.

В Сенате, который состоит из ста кресел, большинство получили представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У "ПиС" в Сенате будет 48 кресел против 61 в прошлой каденции.