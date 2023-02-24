Дуда і Зеленський обговорили можливий візит президента України до Варшави
Президент Польщі Анджей Дуда обговорив із главою держави Володимиром Зеленським можливість візиту українського президента до Варшави. Сторони порушили це питання під час їх зустрічі в Жешуві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди в ефірі радіо RMF24.
За словами польського президента, Зеленському "дуже сподобалася ця ідея, тож сторони разом почали говорити про організацію цього візиту.
"Я сказав: Володимире, чому б тобі не поїхати до Варшави. Хочемо, щоб приїхала і ваша дружина Олена. Агата (дружина президента Польщі - ред.) дуже хотіла б показати їй місця, де ми допомагаємо вашим людям з України", - розповів Дуда.
Втім, як зазначив президент Польщі, можливість візиту Зеленського залежить від того, "як буде розвиватися ситуація", наскільки ситуація в Україні повернеться в правильному напрямку, і чи вдасться зупинити наступ Росії.
"Я сподіваюся, що така можливість буде", - підсумував Дуда.
Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Володимир Зеленський після європейського турне зустрівся з колегою Анджеєм Дудою у польському Жешуві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.