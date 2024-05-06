Дуда і Науседа заявили Зеленському, що братимуть участь у саміті миру

Розмова Зеленського з Дудою

Зеленський розповів, що сьогодні, 6 травня, провів телефонну розмову з польським колегою.

"Я розмовляв з президентом Польщі і подякував йому за непохитну підтримку формули миру та підтвердження своєї участі у мирному саміті у Швейцарії", - написав глава української держави.

Також він додав, що обговорив із Дудою забезпечення максимально широкої участі у саміті миру країн Глобального Півдня.

Зеленський підкреслив, що саміт надає найкращу нагоду для досягнення миру, заснованого на справедливих умовах.

Розмова Зеленського з Науседою

Також президент України поінформував, що провів телефонну розмову з Науседою, щоб особисто запросити його на саміт миру.

"Я дякую президенту Науседі за підтвердження своєї участі та готовність активно сприяти участі інших країн", - написав Зеленський.

За його словами, під час розмови також порушувалися питання подальшої оборонної співпраці та роботи над угодою про гарантії безпеки, а також терміни її підписання.

Лідери обговорили очікування від саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.