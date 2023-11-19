Дуда доручив створити уряд Моравецькому. Туск відреагував на випад у свій бік

Дуда в інтерв'ю ЗМІ заявив, що представники Громадянської коаліції, Лівих і Третього шляху не переконали його у тому щоб відмовитись від традиції, згідно з якою формування уряду доручають переможцю.

"Згідно з чинною конституцією, усі президенти, включно з моїми попередниками, президентами Александром Квасьневським, Лехом Качинським і Броніславом Коморовським, завжди довіряли місію формування уряду партії-переможцю. На цьогорічних виборах перемогла Право і справедливість", - заявив він.

Зауважимо, що інтерв'ю Дуди вийшло з досить критичною назвою "Туск не буде моїм прем'єром".

При цьому Дуда заявив, що під час переговорів представники політичних таборів, було вислухано різні думки. Зокрема ті які стосуються суверенітету Польщі.

Голова Громадянської коаліції Дональд Туск відреагував на інтерв'ю Дуди.

"Туск не буде моїм прем'єр-міністром", - сказав президент Дуда. Підтверджую. Не буду", - написав він.

Позиція нового прем'єра

Туск заявив, що його пріоритетом є відновлення відносин із блоком, який призупинив фінансування через побоювання з приводу руйнування незалежних інститутів у Польщі та верховенства закону. Його уряд чекає важка робота щодо завершення реформ, щоб отримати доступ до фінансування загалом у 60 млрд євро.

Лідер опозиції вирушив до Брюсселя через кілька днів після голосування 15 жовтня, пообіцявши домогтися виділення коштів цього року.

"Ми, звичайно, чекаємо на новий уряд, щоб побачити, чи можна передбачити певну кількість реформ, ми оцінимо те, що було зроблено за останні місяці", - заявив Дідьє Рейндерс, європейський комісар з питань юстиції, журналістам у Брюсселі в середу перед зустрічі міністрів внутрішніх справ.

Союзники Туска підписали коаліційний пакт минулого тижня, але нової коаліції доведеться почекати до наступного місяця, щоб прийти до влади після того, як президент Анджей Дуда призначив чинного прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, щоб той зробив першу спробу сформувати уряд. У прем'єр-міністра від "Права та Справедливості" на це буде близько місяця, і це навряд чи можливо без більшості.

Якщо Моравецький зазнає невдачі, рішення буде передано до парламенту, який має призначити Туска. Згідно з парламентською процедурою, переможець виборів може вступити на посаду вже 11 грудня.

Результати виборів у Польщі

Нагадаємо, що за підсумками виборів перемогла правляча партія "Право і справедливість", яка набрала 35,38% голосів. На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) та крайня права та антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).

"Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

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