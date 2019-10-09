Дубневич заявляет, что против него готовят дискредитационные телесюжеты

Народный депутат парламентской группы "За будущее" Ярослав Дубневич заявил, что против него и его брата Богдана Дубневича с целью дискредитации оппоненты готовят заказные телевизионные сюжеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Хотите знать, как приобретается одиозность? Это на самом деле просто - несколько заказных негативных материалов в прессе - и соответствующий имидж с наклеенными ярлыками обеспечен. А если телеканал под контролем твоего политического оппонента, то это еще проще. К сожалению, заказные сюжеты в СМИ становятся нормой в политической борьбе и не только. Публикую пример такой заказухи, чтобы все видели и потом не удивлялись", - отметил Дубневич.

Согласно текстам соответствующих анонсов и сценариев, которые опубликовал Дубневич, сюжет должен быть посвящен газовой махинации братьев Дубневичей на ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Роздол во Львовской области.

Как известно, 2 года назад их передали в управление АРМА, и именно тогда нардепов начали обвинять в газовых аферах.

Согласно документу, опубликованному политиком, подтверждать и комментировать одиозность Дубневичей в материале должні Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, представители АРМА, некоторые народные депутаты, глава офиса президента Андрей Богдан и несколько львовских журналистов.

"Многие спросят: а кто заказчик? Здесь пока можно догадываться... Но очевидно, что сейчас под предлогом борьбы с коррупцией кое-кто пытается в очередной раз сделать с Дубневичей монстров, с которыми нужно бороться, особенно во время приближения местных выборов. Ну и нужно же как-то обосновать провальную конфискацию двух ТЭЦ с последующей невозможностью наладить их работу", - написал нардеп.

Источник - facebook.com/Dubnevych

Как сообщалось в СМИ ранее, в 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ арестовали и передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Наложив арест на ТЭЦ, АРМА определила для них нового управляющего “Гарант Энерго М”. После этого в Новояворовске и Новом Роздоле был срыв отопительного сезона, с ТЭЦ массово увольнялись работники.