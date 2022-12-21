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Дубль і асист відправили вінгера "Вінніпега" в лідери топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Кайл Коннор набрав 3 пункти проти "Оттави" (facebook.com/nhljets)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Вінніпег Джетс" Кайл Коннор підкорив серця медіадепартаменту Національної хокейної ліги та опинився нагорі хіт-параду найкращих у черговий ігровий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний американець доклався до розгромної перемоги над "Оттавою Сенаторз". У першому періоді він узяв участь у гольовій атаці з влучним пострілом Морріссі. А в третій 20-хвилинці почав солювати.

Коннор опинився без опіки поблизу воріт у затяжній атаці "Вінніпега" та легко відправив шайбу в сітку з кількох метрів після передачі того ж Морріссі. А згодом завдав класного кидка лівою із центральної зони з пасу Дюбуа. Так було встановлено підсумковий результат (5:1).

Завдяки домашній перемозі "Джетс" продовжили переслідування лідера Центрального дивізіону – "Далласа". "Старз" наразі мають 44 очки, а Коннор і компанія відстають усього на один пункт. 23 грудня "Вінніпег" зустрінеться з першою командою Сходу – "Бостон Брюїнз".

Доповнили трійку зірок вечора воротар "Кароліни" Пьотр Кочетков і центрфорвард "Філадельфії" Тревіс Конечни. Перший оформив 37 сейвів у поєдинку з "Нью-Джерсі" (4:1). Натомість другий оформив дубль проти "Коламбуса" (5:3).

До слова, напередодні вінгер "Сент-Луїса" Кайру очолив топ зірок НХЛ із першим у кар'єрі хет-триком.

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