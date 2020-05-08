Дубинский пытался получить румынское гражданство, - "Слідство. Інфо"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский подавал документы на получение гражданства Румынии и искал румынские корни для упрощенной процедуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Слідство. Інфо".

По данным журналистов проекта, более двух лет назад Дубинский подавал документы на получение румынского гражданства по упрощенной процедуре.

В частности, редакция получила в распоряжение документы, согласно которым в декабре 2017 года он подал заявку на получение гражданства Румынии и предоставил копии заграничного и украинского паспортов, свидетельство о рождении. Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер. Кроме того, подачу документов подтвердил источник, имеющий связи в Министерстве юстиции Румынии.

Фото: поданные для получения румынского гражданства документы (slidstvo.info)

Кроме того, по данным источников, Дубинский мог воспользоваться услугами посредников, которые гарантируют получение паспорта Румынии. Журналисты под видом клиентов обратились в компанию, которая, предположительно, оказывала услуги нынешнему нардепу. Там подтвердили, что румынское гражданство может обойтись в 5-6 тысяч евро, при этом не обязательно наличие румынских корней. В компании отрицают, что предоставляли услуги нардепам.

"Слідство. Інфо" сообщает, что получением части документов для Дубинского занималась румынский адвокат Елена Замфир, которая подтвердила, что ей знакома его фамилия. В то же время она отказалась комментировать информации о помощи ему с документами, а позже в разговоре с румынскими журналистами отрицала знакомство и сотрудничество с Дубинским.

На сегодня неизвестно, завершил ли он получение румынского гражданства. В комментарии журналистам Дубинский отрицает наличие паспорта другой страны.

Напомним, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о легализации двойного гражданства. Однако в январе народные депутаты не успели его рассмотреть в первом чтении. В последствии рассмотрение было отложено, поскольку парламент занялся земельной реформой.