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В Москве отпустили из полиции жену Навального

Москва, Суббота 23 января 2021 17:48
В Москве отпустили из полиции жену Навального
Фото: Юлия Навальная на протесте в Москве (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Роман Тверденко

Полиция отпустила жену российского политика Алексея Навального Юлию. Ее задержание произошло несколько часов назад во время митинга.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Юлию отпустили из полицейского участка в столице России вечером в субботу. Другие детали ситуации пока неизвестны.

Днем Юлия Навальная сама сообщила, что полиция задержала ее, опубликовав фото из автозака.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции. Правоохранители продолжают жестко задерживать протестующих.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

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