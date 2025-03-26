Дубіль: з початку 2025 року БФ "Надія" доставив на фронт допомогу на 50 млн гривень

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" разом із партнерами за перший квартал 2025 року передали на фронт техніку та критично важливе обладнання загальною вартістю понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До списку допомоги увійшли: РЕБ-комплекси з імерсійною системою охолодження (45 од.), зарядні станції (116 од.), генератори (20 од.), критична медицина (13 апаратів непрямого масажу серця Easy Pulses), Starlink (58 од.), апарат підігріву крові, "Мавіки" (100 од.).

"Наші РЕБи стоять на передовій: на техніці, каретах швидкої допомоги, бойових машинах. Це потужні, високочастотні комплекси виробництва «УкрАвіаКосТех» із імерсійною системою охолодження, яка підвищує їхню ефективність у складних бойових умовах. Щодня вони рятують життя як військових, так і медиків", - зазначив голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи "Надія" Валерій Дубіль.

Він також наголосив, що кожен комплекс має власне ім’я, символічне для українських воїнів.

"РЕБи названі на честь тих, хто веде боротьбу за Україну. "Апостол" - для українських розвідників, які заходять у найгарячіші точки. "Сова" - для операторів дронів, які працюють у темряві. "Привид" - на честь наших льотчиків, які борються за небо. "Кобзар" - символ нашого духу, який не зламати", - додав Дубіль.

На передовій комплекси встановлюють і на бронетехніку. "Ми ставимо ваш РЕБ на танк 0 тепер російські дрони не бачать нас у зоні удару. Це не просто пристрій, а шанс вижити", - розповів командир танкового підрозділу на Запорізькому напрямку.

Географія допомоги від фонду охоплює всю лінію бойових дій: Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Запорізький та Херсонський напрямки.

В цілому БФ молодіжної ініціативи "Надія" здійснив 220 гуманітарних місій на передову від початку повномасштабного вторгнення.

Дубіль також додає, що такі поставки були б неможливими без підтримки свідомого бізнесу, який продовжує допомагати армії.