Дубиль: с начала 2025 года БФ "Надія" доставил на фронт помощь на 50 млн гривен

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" вместе с партнерами за первый квартал 2025 года передали на фронт технику и критически важное оборудование общей стоимостью более 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В список помощи вошли: РЭБ-комплексы с иммерсионной системой охлаждения (45 ед.), зарядные станции (116 ед.), генераторы (20 ед.), критическая медицина (13 аппаратов непрямого массажа сердца Easy Pulses), Starlink (58 ед.), аппарат подогрева крови, "Мавики" (100 ед.).

"Наши РЭБы стоят на передовой: на технике, каретах скорой помощи, боевых машинах. Это мощные, высокочастотные комплексы производства "УкрАвиаКосТех" с иммерсионной системой охлаждения, которая повышает их эффективность в сложных боевых условиях. Ежедневно они спасают жизни как военных, так и медиков", - отметил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надія" Валерий Дубиль.

Он также отметил, что каждый комплекс имеет собственное имя, символическое для украинских воинов.

"РЭБы названы в честь тех, кто ведет борьбу за Украину. "Апостол" - для украинских разведчиков, которые заходят в самые горячие точки. "Сова" - для операторов дронов, которые работают в темноте. "Привид" - в честь наших летчиков, которые борются за небо. "Кобзар" - символ нашего духа, который не сломить", - добавил Дубиль.

На передовой комплексы устанавливают и на бронетехнику. "Мы ставим ваш РЭБ на танк 0 теперь российские дроны не видят нас в зоне удара. Это не просто устройство, а шанс выжить", - рассказал командир танкового подразделения на Запорожском направлении.

География помощи от фонда охватывает всю линию боевых действий: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Запорожское и Херсонское направления.

В целом БФ молодежной инициативы "Надія" осуществил 220 гуманитарных миссий на передовую с начала полномасштабного вторжения.

Дубиль также добавляет, что такие поставки были бы невозможными без поддержки сознательного бизнеса, который продолжает помогать армии.