Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун

Народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль инициировал проведение аудита деятельности Министерства здравоохранения в период руководства Уляны Супрун. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее решение поддержали 13 из 15 присутствующих на заседании в среду, 4 сентября, членов комитета.

"По моей инициативе комитет решил подвести итоги работы прежней власти - поддержали поданое мной предложение инициировать проведение аудита Минздрава с июля 2016 до 29 августа 2019 года Счетной палатой и Государственной аудиторской службой", - отметил Дубиль.

Нардеп рассказал, что члены комитета по вопросам здоровья нации на заседании также избрали председателей подкомитетов и составили план спасения украинской медицины.

По его словам, приоритетом работы комитета определили доступность медицинской помощи, независимо от состояния человека и его места проживания.

"Это то, за что я и фракция "Батькивщины" боролись еще в прошлом созыве. Не может быть здорового человека в обществе больных людей, какие бы прививки ты не делал и как бы не следил за своим здоровьем! А несвоевременное лечение вообще приводит к осложнению болезни, инвалидизации и смерти", - отметил нардеп.

Дубиль напомнил, что доступность медицинской помощи станет одной из тем обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша фракция - первая нацелила свою законодательную работу в этом направлении и сейчас есть все предпосылки, чтобы другие депутаты присоединились к ней и наконец сделали украинскую медицину доступной и качественной", - добавил парламентарий.

Дубиль также предложил создать подкомитет Верховной рады по вопросам технического регулирования и стандартизации.

"Без совершенствования системы отраслевой стандартизации нам не удастся провести изменения, не удастся сделать так, чтобы не было разницы между сельскими и городскими учреждениями здравоохранения, не удастся сделать лекарства и медуслуги одинаково качественными. Над этими вопросами буду работать как председатель подкомитета", - написал политик.

Фото: facebook.com/dubil.valerii