Дубайская Hilshaw Group избрала победителя престижного контракта для смягчения климатических изменений в Украине

Киевская консалтинговая компания по менеджменту технологий и изменений "Green - Z" и Hilshaw Group, со штаб-квартирой в Дубае, начали совместную работу над проектом смягчения последствий изменения климата в украинском агропромышленном секторе. Сам проект оценивается в 18.6 миллиардов долларов США.

Компании подписали договор, согласно которому, Hilshaw Group начнет работу над первой фазой процесса - исследованию влияния климатических изменений.

В Украине 41.5 миллиона гектаров агропромышленной земли, которая занимает 70% от общего земельного банка. Агропромышленный сектор является главным игроком украинского рынка экспорта и в 2019 году сгенерировал 9% ВВП страны.

Данные этого года свидетельствуют о том, что прошлый год был самым жарким в Киеве. Игнорировать реальность климатических изменений становится невозможным, и передовые позиции Украины в сфере сельского хозяйства, так же как и зависимость страны от этого сектора, становятся более уязвимыми к негативным эффектов климатических изменений. Однако, такие изменения не ограничиваются только Киевом. Уменьшение количества осадков из-за длительных засух и сильных весенних заморозков привело к потере 570,000 гектаров зимнего урожая, а также к дополнительной потере 200,000 гектаров кукурузы и общему уменьшению урожайности.

Дефицит дождя является лишь одним из многих негативных последствий климатических изменений в Украине и для решения проблем, возникающих из-за подобных неотвратимых эффектов, нужен ряд усилий и технологий.

Исследование последствий и создание карты дальнейших действий, которые заказала компания Hilshaw Group, помогут оценить план, методологию и движение вперед, одновременно анализируя стоимость и результаты каждого отдельного предложения и возможности. Заявка Hilshaw Group удовлетворила критерии трех европейских организаций.

Hilshaw Group является мультисемейным офисом, компанией по менеджменту изменений и инвестиционной консалтинговой компанией. Она инвестирует в ограниченные и дефицитные активы и возможности. Hilshaw Group уже вложила 175 миллионов долларов США в недвижимость ОАЭ, и в программу упрощенного получения рабочей визы дистанционного работника, которые помогут улучшить постпандемическую рабочую культуру в мире. Hilshaw Group получила статус эксклюзивного советника и финансового консультанта для семимиллиардного проекта "Athi River Green Smart City" в Найроби, Кении.

Главный исполнительный директор "Green - Z", Дмитрий Завгородний, утверждает: "Кроме того, что мы являемся бизнесом, мы полны вдохновения украинцы, которые верят в развитие локальных брендов и компаний, как в часть общего прогресса нации. Это будет большой честью для нас помогать сектору, приносящему 9% ВВП страны. Мы взволнованы возможностью стать партнерами с такими профессионалами, как Hilshaw Group и ассистировать им на пути к успеху этой миссии".

"Наша договоренность с Hilshaw Group не ограничивается одним исследованием последствий климатических изменений, но включает также внедрение плана и стратегий борьбы с ними", - добавляет он.

"Это действительно большая честь - помогать в проекте, который решает чрезвычайно важные проблемы украинской экономики уровня общенационального интереса. В то время как общие стратегии для адаптации к погодным изменениям кажутся очевидными, для преодоления последствий и достижения долгосрочных позитивных результатов, необходимо глубокое понимание будущих проблем, а также эффективная и автономная инвестиционная стратегия. В дополнение к технологиям засева облаков, домицилированных резервуаров и системного орошения, исследования последствий изменения климата поможет создать план действий не только для сохранения агропромышленного сектора, но и для улучшения его вклада в ВВП страны", - утверждает Лал Бхатия, председатель Hilshaw Group.

В 2019-2020 годах Украина была поставщиком 57 миллионов тонн зерна на международные рынки, что составляет 16% от глобального объема экспорта зерна. Исследование нацелено на сохранение и повышение этих рекордных показателей.

Напомним, Hilshaw Group является мультисемейным офисом и инвестиционным советником с фондом, который оценивается в 500 миллионов долларов США. Компания инвестирует в ограниченные и дефицитные активы в недвижимости. Недавно компания использовала возможность вложить 175 миллионов долларов США в недвижимость ОАЭ. Вдобавок, Hilshaw Group получила статус эксклюзивного советника и финансового консультанта для семимиллиардного проекта "Athi River Green Smart City" в Найроби, Кении.

Hilshaw Group управляет своей глобальной инвестиционной деятельностью через офисы в Таиланде, Италии и в штаб-квартире по инвестициям и поглощениям в Дубае, ОАЭ.