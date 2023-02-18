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Дубаї-2023: Завацька та Ястремська вибороли путівки до основної сітки турніру

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Дубаї, Субота 18 лютого 2023 11:48
Дубаї-2023: Завацька та Ястремська вибороли путівки до основної сітки турніру Фото: Даяна Ястремська приєдналася до Марти Костюк в основній сітці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Катаріна Завацька та Даяна Ястремська стали переможницями кваліфікації престижного турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Dubai Tennis Championships, кваліфікація, фінал

Божика – Завацька – 0:2 (2:6, 1:6)

Девіс – Ястремська – 0:2 (3:6, 3:6)

Завацька здолала опір румунки Божики в двох сетах, віддавши суперниці всього три гейми. У першій партії українська тенісистка розпочала з брейку та зосередилася на власній подачі. А в середині сету ще раз набрала очко на подачі румунської тенісистки й холоднокровно та швидко взяла сет.

Ще простріше Завацькій було в другій партії. Зі старту вона виграла 5 геймів поспіль із трьома (!) брейками. І хоч у шостому геймі Божика і собі оформила брейк, але 23-річна українка тут же відповіла зворотним "під нуль". Завдяки цьому тріумфу Завацька вперше за рік гратиме в основній сітці турніру WTA.

Тим часом Ястремська та американка Девіс розпочали двобій на рівних. Вирішальний хід у першій партії українка зробила в шостому геймі, коли за рахунку 3:2 на власну користь оформила брейк. Далі повести за сетами для неї стало справою техніки.

За схожим сценарієм минула і друга партія. У дебюті гра знову була рівною, а в п'ятому геймі Ястремська оформила другий за поєдинок брейк. Та коли рахунок став 5:3 на користь української тенісистки, вона дотиснула Девіс на подачі американки та закрила гейм, сет і матч.

Завацька та Ястремська розширили українське представництво в основній сітці в Дубаях. Раніше вайлдкард турніру отримала Марта Костюк. Старт Dubai Tennis Championships призначений на 19 лютого.

До слова, напередодні Людмила Кіченок програла парний фінал Qatar Open-2023.

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Даяна Ястремська Теннис
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