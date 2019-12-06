ДТП и пробки сковали центр Киева: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тянучка образовалась на мосту Метро, Северном и Южном мосту

В Киеве вечером в пятницу, 6 декабря, образовались многочисленные пробки в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Щекавицкой, улице Набережно-Луговой, улице Набережно-Крещатицкой, улице Волоская, улице Спаская, улице Межигорская, улице Ярославская, улице Константиновская, улице Нижнеюрковская, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Степана Бандеры и улице Богатырской.

По данным Google Maps, пробка на пересечении улиц Волоская и Нижний Вал произошла из-за ДТП.

Кроме того, затруднено движение на улице Малая Житомирская, улице Владимирской, улице Большая Житомирская, улице Ярославов Вал, улице Крещатик, улице Архитектора Городецкого, улице Прорезной, улице Олеся Гончара, Чеховском проулке, бульваре Тараса Шевченко, улице Бульварно-Кудрявской.

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Олеся Гончара произошло ДТП, а на Владимирском проулке перекрыто движение. В то же время на улице Сечевых Стрельцов проводятся дорожные работы.

Также пробки образовались на улице Вячеслава Чорновола, улице Глыбочицкая, улице Василия Дончука, улице Григория Андрющенко, улице Павловской, улице Владимира Винниченко, Чеховском проулке, улице Жилянской, улице Шолуденко.

На улице Вячеслава Черновола затруднено движение из-за двух ДТП, как и на пересечении с улицей Жилянской. Также на улице Борщаговской прогодят дорожные работы.

Кроме того, движение автотранспорта затруднено на улице Вадима Гетьмана, улице Алекси Тихого, улице Борщаговская, проспекте Победы, улице Дегтяревской, проспекте Леся Курбаса, бульваре Академика Вернадского, Большой Окружной дороге.

ДТП произошло на улице Академика Вернадского возле станции метро "Академгородок". Также движение перекрыто на улице Вадима Гетьмана возле станции метро "Шулявская".

Также движение затруднено на улице Валерия Лобановского, улице Саперно-Слободской и на въезде на Южный мост из-за трех ДТП.

Кроме того, тянучка образовалась на мосту Метро, Северном и Южном мосту.

На левом берегу затруднено движение на Харьковском шоссе, улице Николая Бажана, Днепровской набережной, улице Здолбуновская, улице Урловская, проспекте Петра Григоренко, улице Тампере, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, улице Строителей, Броварском проспекте, бульваре Перова и улице Оноре де Бальзака.

Напомним, с начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.