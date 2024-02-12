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ДТЕК збільшив імпорт вугілля до 400 тис. тонн для стабільного проходження зими

Фото: ДТЕК збільшив імпорт вугілля до 400 тис. тонн для стабільного проходження зими (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

ДТЕК Енерго наростив обсяги законтрактованого на опалювальний сезон імпортного вугілля до 400 тисяч тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що в розпал опалювального сезону ДТЕК Енерго законтрактував додаткові 30 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі.

Таким чином, загальний обсяг імпортного палива, законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон, зріс до 400 тис. тонн. З них 268 тис. тонн вже доставлено до України.

В ДТЕК підкреслили, що це дозволяє краще забезпечувати надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії.

"До закінчення опалювального сезону ще понад два місяці. Тому зміцнюємо енергетичний фронт з двох сторін. З одного боку, максимізуємо видобуток на власних шахтах. Для нас це є пріоритетом. У січні ввели дві нові вугільні лави, у лютому плануємо ще три. З іншого боку, накопичуємо додатковий запас міцності з імпортного палива", - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він підкреслив, що компанія вже отримала дві третини законтрактованого вугілля і далі продовжує його поставки.

Напередодні в компанії повідомляли, що для підтримки української енергосистеми у січні ТЕС ДТЕК Енерго наростили відпуск електроенергії на 12%.

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ДТЕКОпалювальный сезон