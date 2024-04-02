ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів

Вівторок 02 квітня 2024 20:19
UA EN RU
ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів Фото: ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Д.Трейдінг, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, збільшила імпорт електроенергію в Україну для стабілізації роботи енергосистеми після масштабних обстрілів 22 та 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У відповідь на атаки енергосистеми України, що відбулись наприкінці березня, та втрати генеруючих потужностей, Д.Трейдінг збільшив імпорт електроенергії з Європи. Так, за результатами березня 2024 року компанія поставила в енергосистему України понад 73 млн кВт∙год електроенергії", - йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія імпортує електроенергію з декількох сусідніх країн у обсягах до 12 млн кВт∙год на добу. Додаткові обсяги ресурсу з-за кордону дозволяють зменшити дефіцит електроенергії та врівноважити внутрішній баланс попиту та пропозиції.

"Збільшення комерційного імпорту електроенергії з ЄС для покриття потреб наших споживачів - це наш внесок у стабілізацію ситуації в енергосистемі України", - підкреслив генеральний директор "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр.

У компанії наголосили, що вони планують продовжувати імпортувати електроенергію, щоб і надалі підтримувати національну економіку.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ