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В ДТЕК заявили, що допоможуть відновити електропостачання в звільненому Херсоні

Фото: ДТЕК допоможе відновити електропостачання в звільненому Херсоні (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК готова направити звільнену від окупантів Херсонську область додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Компанія готова направити в регіон додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою, аби якомога скоріше відновити електромережі на деокупованих територіях", - повідомили в ДТЕК.

В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури в режимі 24/7.

Від початку повномасштабного вторгнення спеціалісти ДТЕК повернули світло для понад 5,5 млн споживачів.

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ДТЕКХерсон