В ДТЕК заявили, що допоможуть відновити електропостачання в звільненому Херсоні

Компанія ДТЕК готова направити звільнену від окупантів Херсонську область додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
"Компанія готова направити в регіон додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою, аби якомога скоріше відновити електромережі на деокупованих територіях", - повідомили в ДТЕК.
В компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури в режимі 24/7.
Від початку повномасштабного вторгнення спеціалісти ДТЕК повернули світло для понад 5,5 млн споживачів.
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