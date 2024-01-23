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ДТЕК запустив ВЕС і СЕС в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з ЄС

Вівторок 23 січня 2024 16:39
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ДТЕК запустив ВЕС і СЕС в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з ЄС Фото: ДТЕК запустив ВЕС і СЕС в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з ЄС (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група ДТЕК запустила в експлуатацію сонячну і вітрову електростанції в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ці "зелені" проєкти в ЄС, разом з Тилігульської ВЕС в Миколаївській області вартістю 650 млн євро, мають зміцнити енергетичну безпеку України та пришвидшать інтеграцію енергетичних ринків з ЄС.

"Українці зробили чіткий вибір, заявивши, що їхнє майбутнє - у Європі, і розширення ДТЕК на території ЄС є живим доказом цих прагнень. Цей момент знаменує собою ще один крок уперед у рамках інтеграції європейської та української енергетичних систем на шляху до вступу України в ЄС", - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Два проекти в Румунії - ВЕС і СЕС - є першими в європейському портфелі компанії. Проект "Руджиноаса" - це ВЕС потужністю 60 МВт з 10 турбінами V162-6,0 МВт від компанії Vestas. Проект "Глодень" - це СЕС потужністю 53 МВт. Будівельні роботи на обох об’єктах розпочалися в березні 2023 року.

Загальна сума залучених у ці проєкти інвестицій становить 150 мільйонів євро. Разом ці дві установки вироблятимуть приблизно 225 тис. МВт-год електроенергії на рік.

Навесні 2023 року ДТЕК побудував Тилігульску ВЕС в Миколаївській області за 100 км від лінії фронту потужністю 114 МВт. Це перша подібна станція, побудована в умовах бойових дій.

ДТЕК інвестував у її будівництво $200 млн. В грудні 2023 року оголошено про старт проєкту другої черги Тилігульської ВЕС вартістю $450 млн.

Загальні інвестиції в будівництво ВЕС в Миколаївській області складуть $650 млн, що є найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.

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