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ДТЭК запустил проект для поддержки многодетным семьям

Фото: ДТЭК запустил проект для поддержки многодетным семьям (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Поставщик электроэнергии Yasno (входит в группу ДТЭК) создал функцию поддержки донатами многодетных семей, которые не имеют возможности рассчитаться за электроэнергию самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Yasno.

"Если вы имеете возможность и желание помочь украинцам, которые нуждаются в поддержке во время действия военного положения, мы создали такую возможность. Ваш взнос на лицевой счет по электроэнергии многодетной семьи позволит им решить одну из базовых и важнейших потребностей - вы подарите свет, который необходим в каждом доме", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, для участия в проекте необходимо выбрать сумму, которую готовы внести, а лицевой счет клиента, на который она будет зачислена, система определит автоматически среди тысяч многодетных семей.

Присланные средства будут использованы исключительно для оплаты за потребленную электроэнергию, а количество таких донатов неограниченное.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в феврале-марте бесплатно поставил военным учреждениям и больницам электроэнергию на сумму 75 млн грн. В общем бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений.

Это, в частности, "Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины", "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова", "Кураховская городская больница" и другие.

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ДТЭК