ДТЭК вывел на рынок розничный бренд YASNO

Клиентские бизнесы группы ДТЭК с ноября начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой YASNO для поставки электроэнергии 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, бренд также предложит клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию "умных домов" и электромобильности.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, развитие клиентских бизнесов и сервисов - стратегический приоритет компании.

"Сегодня, благодаря реформе, рынок электроэнергии Украины становится открытым и конкурентным. Используя новые возможности, мы одними из первых в стране выводим на рынок розничный энергетический бренд. Это европейский опыт и практика. Мы планируем привнести в Украину западный уровень сервисов и качества, который заслуживают украинцы, и рассчитываем, что наш пример станет отправной точкой для перезагрузки коммунальных и энергетических услуг в стране в целом", – сказал Тимченко.

Первые четыре современных центра обслуживания клиентов под брендом YASNO уже начали свою работу в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где расположены компании-поставщики группы ДТЭК.

К концу 2019 года будут ребрендированы еще 15 центров. К середине следующего года планируется обновить все 65 отделений.

"Это не просто смена вывесок. Открывая новые отделения, мы меняем бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами. Наша команда уже улучшила оперативность кол-центров, развивает цифровые каналы обслуживания – такие как мобильные приложения, Viber- и телефонные чат-боты, онлайн-кабинеты. Наша амбиция – чтобы со временем энергетические сервисы не уступали по своей комфортности и качеству услугам мобильных операторов или интернет-провайдеров", – отметил генеральный директор YASNO Абдулла Кексал.

Помимо поставки электроэнергии, YASNO будет развивать три направления: