ДТЭК выпустила первый шахтный комбайн после релокации на запад Украины

Машиностроительная компания Corum Group Рината Ахметова после релокации производственных мощностей на западную часть Украины изготовила первый шахтный комбайн для добычи угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ДТЭК Энерго", владеющий Corum Group.

"Несмотря на войну и релокацию на руках наших машиностроителей рождаются новейшие образцы техники. RH220 поможет украинским шахтерам быстрее и безопаснее добывать уголь, а это - залог надежной работы ТЭС и, в конце концов, света и тепла в домах украинцев", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салєєв.

Проходческий комбайн RH220 массой 80 тонн предназначен для механизации отбойки, погрузки и транспортировки разрушенной горной массы.

В ДТЭК пояснили, что во время сборки комбайна машиностроители использовали комплектующие лучших европейских производителей, что повышает надежность и безопасность работы механизмов.

Управлять оборудованием можно дистанционно, а мониторить его работу в режиме онлайн с поверхности шахты. Рабочее место Шахтера оборудовано пультом управления, что гарантирует безопасность на рабочем месте.

"Машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" - одни из первых, которые в условиях войны успешно перенесли производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия в другие регионы Украины. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимого оборудования для украинских шахтеров", - сообщили в компании Рината Ахметова.

После завершения испытаний Corum Group начнет серийное производство этого комбайна.

Напомним, как сообщали в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития, машиностроительная компания Corum Group, которая входит в состав ДТЭК, успешно перенесла производственные мощности из регионов, где сегодня идут боевые действия, и возобновила работу в Хмельницкой и Волынской областях.