ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК выпустила первый шахтный комбайн после релокации на запад Украины

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 13:24
ДТЭК выпустила первый шахтный комбайн после релокации на запад Украины Фото: ДТЭК выпустила первый шахтный комбайн после релокации на запад Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Машиностроительная компания Corum Group Рината Ахметова после релокации производственных мощностей на западную часть Украины изготовила первый шахтный комбайн для добычи угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ДТЭК Энерго", владеющий Corum Group.

"Несмотря на войну и релокацию на руках наших машиностроителей рождаются новейшие образцы техники. RH220 поможет украинским шахтерам быстрее и безопаснее добывать уголь, а это - залог надежной работы ТЭС и, в конце концов, света и тепла в домах украинцев", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салєєв.

Проходческий комбайн RH220 массой 80 тонн предназначен для механизации отбойки, погрузки и транспортировки разрушенной горной массы.

В ДТЭК пояснили, что во время сборки комбайна машиностроители использовали комплектующие лучших европейских производителей, что повышает надежность и безопасность работы механизмов.

Управлять оборудованием можно дистанционно, а мониторить его работу в режиме онлайн с поверхности шахты. Рабочее место Шахтера оборудовано пультом управления, что гарантирует безопасность на рабочем месте.

"Машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" - одни из первых, которые в условиях войны успешно перенесли производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия в другие регионы Украины. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки необходимого оборудования для украинских шахтеров", - сообщили в компании Рината Ахметова.

После завершения испытаний Corum Group начнет серийное производство этого комбайна.

Напомним, как сообщали в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития, машиностроительная компания Corum Group, которая входит в состав ДТЭК, успешно перенесла производственные мощности из регионов, где сегодня идут боевые действия, и возобновила работу в Хмельницкой и Волынской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Западная Украина
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней