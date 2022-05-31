ДТЕК випустила перший шахтний комбайн після релокації на захід України
Машинобудівна компанія Corum Group Ріната Ахметова після релокації виробничих потужностей на західну частину України виготовила перший шахтний комбайн для видобутку вугілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ДТЕК Енерго", що володіє Corum Group.
"Попри війну і релокацію на руках наших машинобудівників народжуються новітні зразки техніки. RH220 допоможе українським шахтарям швидше та безпечніше видобувати вугілля, а це - запорука надійної роботи ТЕС та, зрештою, світла і тепла в оселях українців", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Прохідницький комбайн RH220 масою 80 тонн призначений для механізації відбійки, навантаження та транспортування зруйнованої гірської маси.
В ДТЕК пояснили, що під час збірки комбайна машинобудівники використали комплектуючі найкращих європейських виробників, що підвищує надійність і безпечність роботи механізмів.
Керувати обладнанням можна дистанційно, а моніторити його роботу в режимі онлайн з поверхні шахти. Робоче місце шахтаря обладнане пультом керування, що гарантує безпеку на робочому місці.
"Машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" - одні з перших, які в умовах війни успішно перенесли виробничі потужності з областей, де продовжуються бойові дії до інших регіонів України. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки необхідного обладнання для українських шахтарів", - повідомили в компанії Ріната Ахметова.
Після завершення випробувань Corum Group розпочне серійне виробництво цього комбайна.
Нагадаємо, як повідомляли в комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку, машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК, успішно перенесла виробничі потужності з регіонів, де сьогодні тривають бойові дії, і відновила роботу в Хмельницькій і Волинській областях.