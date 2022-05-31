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ДТЕК випустила перший шахтний комбайн після релокації на захід України

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Вівторок 31 травня 2022 13:24
ДТЕК випустила перший шахтний комбайн після релокації на захід України Фото: ДТЕК випустила перший шахтний комбайн після релокації на захід України (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Машинобудівна компанія Corum Group Ріната Ахметова після релокації виробничих потужностей на західну частину України виготовила перший шахтний комбайн для видобутку вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ДТЕК Енерго", що володіє Corum Group.

"Попри війну і релокацію на руках наших машинобудівників народжуються новітні зразки техніки. RH220 допоможе українським шахтарям швидше та безпечніше видобувати вугілля, а це - запорука надійної роботи ТЕС та, зрештою, світла і тепла в оселях українців", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Прохідницький комбайн RH220 масою 80 тонн призначений для механізації відбійки, навантаження та транспортування зруйнованої гірської маси.

В ДТЕК пояснили, що під час збірки комбайна машинобудівники використали комплектуючі найкращих європейських виробників, що підвищує надійність і безпечність роботи механізмів.

Керувати обладнанням можна дистанційно, а моніторити його роботу в режимі онлайн з поверхні шахти. Робоче місце шахтаря обладнане пультом керування, що гарантує безпеку на робочому місці.

"Машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" - одні з перших, які в умовах війни успішно перенесли виробничі потужності з областей, де продовжуються бойові дії до інших регіонів України. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки необхідного обладнання для українських шахтарів", - повідомили в компанії Ріната Ахметова.

Після завершення випробувань Corum Group розпочне серійне виробництво цього комбайна.

Нагадаємо, як повідомляли в комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку, машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК, успішно перенесла виробничі потужності з регіонів, де сьогодні тривають бойові дії, і відновила роботу в Хмельницькій і Волинській областях.

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ДТЕК Західна Україна
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