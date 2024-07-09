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ДТЕК встановлює тимчасові підстанції, щоб заживити "Охматдит" після обстрілу

Вівторок 09 липня 2024 13:11
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ДТЕК встановлює тимчасові підстанції, щоб заживити "Охматдит" після обстрілу Фото: ДТЕК встановлює тимчасові підстанції, щоб заживити "Охматдит" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

ДТЕК працює над встановленням тимчасових трансформаторних підстанцій, щоб лікарня "Охматдит" була забезпечена постійним джерелом електроенергії.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі "Громадського радіо".

"На території лікарні було дві підстанції. Вони повністю зруйновані. Від них живилася в принципі вся інфраструктура лікарні, тому з учора ми оперативно надаємо допомогу у встановленні тимчасових трансформаторних підстанцій – вони називаються КТП, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього", - сказав він.

Сахарук додав, що до цього лікарня була вимушена використовувати генератори. Тому зараз енергетики ДТЕК працюють над тим, щоб "Охматдит" був забезпечений постійною схемою живлення.

Він пояснив, що зруйновані Росією підстанції були енергетичною інфраструктурою саме лікарні, тому паралельно йде робота з місцевою владою для встановлення КТП. Також вчора енергетики заживлювали інші будинки, що були знеструмлені внаслідок атаки.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по мирних населених пунктах. Обстріл розпочався з атаки на Кривий Ріг та Кропивницький район, а потім вибухи пролунали в Києві та Київській області, де спрацювала система протиповітряної оборони.

Загалом ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши значних руйнувань.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕК Охматдит
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