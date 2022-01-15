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ДТЭК восстановил электроснабжение в 350 населенных пунктов Киевской области после непогоды

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Киев, Суббота 15 января 2022 12:54
ДТЭК восстановил электроснабжение в 350 населенных пунктов Киевской области после непогоды Фото: ДТЭК восстановил электроснабжение в 350 населенных пунктов Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Киевской области специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение в более 350 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.

Об этом говорится в сообщении компании.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" отмечают, что по состоянию на 15 января без света остаются 107 населенных пункта полностью и 127 - частично. С начала непогоды подачу света восстановили в 162 городах и селах, которые были обесточены полностью и в 209, что пострадали частично. Всего отремонтировали 155 линии и 3620 трансформаторных подстанций.

Больше всего от непогоды пострадали Барышевский, Бориспольский и Вышгородский энергоузлы. Основными причинами аварийных отключений света являются обрывы электросетей из-за падения на линии электропередачи веток и деревьев и падения опор.

"ДТЭК - надежная, ответственная компания, которая беспокоится о своих клиентах. Специалисты компании продолжают ликвидировать последствия непогоды. В ликвидации аварий в регионе сейчас задействованы все 75 бригад компании и задействуем подрядные организации. Мы прилагаем максиму усилий, чтобы в сжатые сроки вернуть свет в дома клиентов", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда.

В компании сообщают, что ремонты осложнены тем, что непогода продолжается. Шквальный ветер качает автоподъемники, что не позволяет поднять рабочую платформу с ремонтниками на нужную высоту.

"Однако бригады ДТЭК Киевские региональные электросети и подрядные организации продолжают работать в этих сложных условиях в усиленном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварии и вернуть свет в дома людей", - отмечают в компании.

15 января на территории Киевской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).

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ДТЭК Киевская область
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