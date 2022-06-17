ДТЭК вместе с AFTA Group передал Николаеву мобильную систему очистки воды

Мобильный комплекс способен фильтровать загрязненную воду и обеспечивать населенные пункты без водоснабжения качественной питьевой водой.

На нем установлено фильтрующее оборудование и емкость для перевозки воды объемом 500 литров.

Питание обеспечивается аккумуляторами и дополнительно двумя солнечными панелями.

"Поставка водоочистного оборудования в качестве гуманитарной помощи от AFTA Group и благодаря Глобальному договору ООН в Украине стала еще одним примером международной поддержки, которую оказывают частные компании в сотрудничестве с украинским бизнесом, в частности группой ДТЭК", - сообщили в компании.

Напомним, до 12 апреля жители Николаева получали воду из реки Днепр, которая соответствовала государственным санитарным правилам и нормам. Из-за поврежденной российскими войсками трубы водоснабжение в Николаеве отсутствовало.

В конце концов водоснабжение в мае было восстановлено путем подачи из Бугского лимана, однако устаревшие систем