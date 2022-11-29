ДТЕК виграв аукціон на право видобутку газу у Полтавській області з ціною в 4 рази вищою за конкурентів

Майорівська площа має увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в цю ділянку.

Загалом вони очікуються на рівні декількох мільярдів гривень. Успішний розвиток родовищ на цій ділянці значно укріпить енергетичну незалежність України, переконані в ДТЕК.

"Ми віримо у перемогу нашої держави і продовжуємо інвестувати в Україну, попри війну, попри колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання як країни уже в найближчі роки бути експортером газу до Європи. Стати ключовим постачальником газу до ЄС і гарантом її енергетичної безпеки", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Газова площа знаходиться на території Полтавської області. Вона потребує детального геологічного вивчення для підтвердження її перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

Нагадаємо, ДТЕК почав інвестувати в видобуток газу в 2012 році. За 10 років компанія інвестувала в видобуток газу близько 500 млн доларів і змогла збільшити його більш ніж в 4 рази.