ДТЕК виготовив три нових комбайни для надійної роботи українських шахт
За перші два місяці 2024 року машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили три нових вугільних комбайни та додатково забезпечили потреби українських шахт 160 тисячами запчастин та комплектуючих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 230 одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб підтримувати потреби шахтарів в необхідному для їх роботи устаткуванні.
"Завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля на максимумі та підтримувати необхідні запаси палива для надійної роботи українських ТЕС і енергосистеми в цілому. Крім того, обладнання та техніка потрібні для ведення прохідницьких робіт і підготовки нових лав", - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
Він додав, що завдяки спільним зусиллям машинобудівників та шахтарів їм вдалося за два місяці цього року ввести в роботу 6 нових вугільних лав.
Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.
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