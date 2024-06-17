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ДТЕК виготовив 450 тисяч запчастин для забезпечення українського вуглевидобутку

Фото: ДТЕК виготовив 450 тисяч запчастин для забезпечення українського вуглевидобутку (energo.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

За п’ять місяців 2024 року машинобудівники ДТЕК виготовили 7 комбайнів та 450 тис. запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За п’ять місяців цього року машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 606 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед них – 7 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що машинобудівники також забезпечили шахтарів 450 тисячами запчастин та комплектуючих. Це дозволяє продовжувати закладати опору для проходження тепловою генерацією наступного опалювального сезону.

"Кожен працює на своєму місці. На своїх місцях і шахтарі з машинобудівниками. Шахтарі – щоб видобувати достатні для надійної роботи теплоелектростанцій обсяги вугілля. І машинобудівники, які мають переконатися, що шахтарі завжди мають усе необхідне для таких потреб обладнання", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

 

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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