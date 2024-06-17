ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК виготовив 450 тисяч запчастин для забезпечення українського вуглевидобутку

Понеділок 17 червня 2024 11:36
UA EN RU
ДТЕК виготовив 450 тисяч запчастин для забезпечення українського вуглевидобутку Фото: ДТЕК виготовив 450 тисяч запчастин для забезпечення українського вуглевидобутку (energo.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

За п’ять місяців 2024 року машинобудівники ДТЕК виготовили 7 комбайнів та 450 тис. запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За п’ять місяців цього року машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 606 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед них – 7 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що машинобудівники також забезпечили шахтарів 450 тисячами запчастин та комплектуючих. Це дозволяє продовжувати закладати опору для проходження тепловою генерацією наступного опалювального сезону.

"Кожен працює на своєму місці. На своїх місцях і шахтарі з машинобудівниками. Шахтарі – щоб видобувати достатні для надійної роботи теплоелектростанцій обсяги вугілля. І машинобудівники, які мають переконатися, що шахтарі завжди мають усе необхідне для таких потреб обладнання", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку